Беспилотник MQ-25 Stingray впервые заправил истребитель F-35C в воздухе

Беспилотнику Boeing MQ-25 T1 Stingray впервые удалось заправить истребитель F-35C Lightning II ВМС США в воздухе. Так, этот БПЛА может поддерживать истребитель 5-го поколения во время операций с авианосцами.

Испытания проходили возле аэропорта Сент-Луис в городе Маскута, штат Иллинойс. Они продолжались 3 часа. Воздушная дозаправка происходила на скорости 225 узлов и высоте более 3 000 метров. Беспилотник передал топливо истребителю F-35C по команде оператора наземной станции.

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Цель испытаний

Информация, полученная в ходе полетов, будет использована для модернизации цифровых моделей MQ-25 с целью улучшения первых серийных моделей американского авианосца. Следующим крупным этапом испытаний станет перенос на борт американского авианосца для учений по управлению кабиной экипажа.

Воздушная дозаправка истребителя F-35C: смотрите видео