"Антонов" будет конструировать украинские самолеты в Канаде

Госпредприятие "Антонов" и правительство Квебека запустят проект, который предусматривает производство модифицированных самолетов для международного рынка. Окончательная сборка модели будет происходить на производственных мощностях в Украине и Канаде.

Проект станет ключевым для аэрокосмической отрасли обеих стран. Модификацию будут делать в соответствии с критериями сертификации Канадского авиационного управления, ведь это позволит ускорить процесс сертификации.

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В будущей модели самолета максимально будут использовать новейшие перспективные авиационные технологии. В Укроборонпроме заявили, что успешная сертификация модели самолета и ее производство помогут украинской авиационной отрасли выйти из длительного кризиса.

Для того, чтобы продвигать на международном рынке самолеты, разработанные и изготовленные на госпредприятии "Антонов", уже создали компанию "Антонов – Канада".

Какой самолет будут конструировать в Канаде

По данным госконцерна, наиболее перспективной является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная компанией "Антонов". Ее выпускало Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

Такой самолет предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.

Максимальная взлетная масса самолета – 36,5 тонны. Максимальная высота полета – 10 100 метров. Крейсерская скорость — 600–700 километров в час.

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Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации. Речь идет об арктических или высокогорных, временных, природных, ограниченных взлетно-посадочных полосах с минимальной или отсутствующей инфраструктурой технической поддержки. В Укроборонпроме считают, что это является преимуществом самолета.

Каковы недостатки модели

Модель самолета Ан-74ТК-200 имеет и недостатки, которые ограничивают или делают невозможным удовлетворение спроса на рынке. Это касается критической зависимости от использования многих компонентов, произведенных на территории России.

Стоит заметить, что при этом они не соответствуют современным требованиям, а это не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках.