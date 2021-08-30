Правительство стремится призвать предприятия использовать "зеленые" альтернативы и избавиться пластика, что загрязняет окружающую нас среду. Глобальная цель – решить проблему распространения пластиковых отходов до 2042 года.

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Ранее Англия решила запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ватных палочек. Кроме того, цены на одноразовые полиэтиленовые пакеты повысили вдвое, что позволило сократить их продажи на 95%.

Мы все видели ущерб, пластик наносит окружающей среде. Правильно, что мы принимаем меры по борьбе с пластиком, небрежно разбросанным в наших парках, зеленых насаждениях и выброшенным на пляже,

– отметил министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис.

Нужно знать

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) подсчитал, что каждый человек ежегодно использует 18 одноразовых пластиковых тарелок и 37 одноразовых пластмассовых столовых приборов. Все это может веками сохраняться на свалках или загрязнять океан. Известно, что пластик разлагается в течение 400 – 700 лет. Более того, каждый год от поедания пластиковых отходов или запутывания в них погибают более 1 000 000 птиц и более чем 100 000 морских млекопитающих и черепах.