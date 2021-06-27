Ан-225 "Мрия" перевез из Кабула три вертолета Puma ВВС Великобритании

27 июня 2021 , 16:05
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Источник:

"ЦТС"

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" компании "Авиалинии Антонова" перевез в Великобританию три вертолета Puma. Они доставлены на авиабазу Брайз Нортон для нужд ВВС.

Вертолеты королевских военно-воздушных сил Великобритании были перевезены во время некоммерческого рейса. Самолет следовал по маршруту Гостомель – Кабул – Карачи – Брайз Нортон – Гостомель.

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Известно, что Puma – это французский многоцелевой вертолет. Он разработан компанией Sud Aviation, которая сейчас называется Airbus Helicopters.

По информации британского военного ведомства, вертолетное подразделение и персонал Объединенного вертолетного командования несли службу в Кабуле с 2015 года. Теперь они возвращаются в Британию в пределах вывода сил НАТО из Афганистана. Вертолеты, которые доставил украинский самолет, отправятся на свою базу в Оксфордшире.

Ан-225 "Мрия" перевез из Кабула три вертолета Puma ВВС Великобритании / Фото "ЦТС"

Ан-225 "Мрия"

 Самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет. Он разработан конструкторским бюро имени Антонова, что базируется в Киеве. Главным конструктором выступил Виктор Ильич Толмачев.
Автор: Катерина Сердюк