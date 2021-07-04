Amazon представила новые принципы лидерства: конец эпохи Джеффа Безоса
Источник:Amazon
Amazon добавила два новых пункта к знаменитым "принципам лидерства" компании. Вероятно, это одно из последних решений Джеффа Безоса на посту гендиректора детища.
Amazon известна своей уникальной корпоративной культурой. Сотрудники компании по всему миру воплощают принципы лидерства в своей повседневной работе.Тоже интересно Безос объединился с голливудским актером для грандиозного проекта: какую цель они преследуют
Принципы лидерства Amazon
- Одержимость клиентом
- Владение (долей в компании)
- Изобретать и упрощайть
- Правота
- Учиться и быть интересным
- Нанимать и развивать лучших
- Настаивать на высоких стандартах
- Думать масштабно
- Действовать
- Быть бережливым
- Зарабатывать доверие
- Нырять глубоко
- Иметь стержень: не соглашаться и принимать решение
- Достигать результатов
Новые принципы лидерства
- Стараться быть лучшим работодателем Земли
Руководители компании стремятся прилагать максимум усилий для того, чтобы создать более безопасную, продуктивную, разнообразную и справедливую рабочую среду. Им свойственно проявлять сочувствие, развлекаться на работе и помогать другим весело проводить время.
"Управленцы задаются вопросом: растут ли мои сослуживцы? Они наделены полномочиями? Готовы ли они к тому, что будет дальше? У них есть видение и преданность личного успеха своих сотрудников, то ли в Amazon то ли где-то еще", – говорится в сообщении.
- Успех и масштаб несут широкую ответственность
Мы начали в гараже, но нас там больше нет. Мы большие, мы влияем на мир, и мы далеки от совершенства. Мы должны быть смиренными и заботиться даже о побочных эффектах наших действий. Наши местные сообщества, планета и будущие поколения нуждаются в том, чтобы мы становились лучше с каждым днем,
– отмечают в Amazon.
Таким образом, необходимо начинать каждый день с решимости становиться лучше – для клиентов, сотрудников, партнеров и мира в целом. Залог успеха – завершать рабочий день с осознанием того, что завтра команда сможет сделать еще больше. "Лидеры создают больше, чем потребляют, и всегда оставляют вещи лучше, чем они их нашли", – резюмируют в компании.Джефф Безос покинет пост CEO компании 5 июля 2021 года. Он передаст руководство главе Amazon Web Services Энди Ясси. Основатель компании станет исполнительным председателем совета директоров Amazon. Поэтому, миллиардер сможет активнее заниматься новыми продуктами и интересными инициативами.