Amazon представила новые принципы лидерства: конец эпохи Джеффа Безоса

Amazon добавила два новых пункта к знаменитым "принципам лидерства" компании. Вероятно, это одно из последних решений Джеффа Безоса на посту гендиректора детища.

Amazon известна своей уникальной корпоративной культурой. Сотрудники компании по всему миру воплощают принципы лидерства в своей повседневной работе.

Принципы лидерства Amazon

Одержимость клиентом Владение (долей в компании) Изобретать и упрощайть Правота Учиться и быть интересным Нанимать и развивать лучших Настаивать на высоких стандартах Думать масштабно Действовать Быть бережливым Зарабатывать доверие Нырять глубоко Иметь стержень: не соглашаться и принимать решение Достигать результатов

Новые принципы лидерства

Стараться быть лучшим работодателем Земли

Руководители компании стремятся прилагать максимум усилий для того, чтобы создать более безопасную, продуктивную, разнообразную и справедливую рабочую среду. Им свойственно проявлять сочувствие, развлекаться на работе и помогать другим весело проводить время.

"Управленцы задаются вопросом: растут ли мои сослуживцы? Они наделены полномочиями? Готовы ли они к тому, что будет дальше? У них есть видение и преданность личного успеха своих сотрудников, то ли в Amazon то ли где-то еще", – говорится в сообщении.

Успех и масштаб несут широкую ответственность

Мы начали в гараже, но нас там больше нет. Мы большие, мы влияем на мир, и мы далеки от совершенства. Мы должны быть смиренными и заботиться даже о побочных эффектах наших действий. Наши местные сообщества, планета и будущие поколения нуждаются в том, чтобы мы становились лучше с каждым днем,

– отмечают в Amazon.

Таким образом, необходимо начинать каждый день с решимости становиться лучше – для клиентов, сотрудников, партнеров и мира в целом. Залог успеха – завершать рабочий день с осознанием того, что завтра команда сможет сделать еще больше. "Лидеры создают больше, чем потребляют, и всегда оставляют вещи лучше, чем они их нашли", – резюмируют в компании.

Джефф Безос покинет пост CEO компании 5 июля 2021 года. Он передаст руководство главе Amazon Web Services Энди Ясси. Основатель компании станет исполнительным председателем совета директоров Amazon. Поэтому, миллиардер сможет активнее заниматься новыми продуктами и интересными инициативами.