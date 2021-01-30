По улицам города Александрия в Египте, будут курсировать 15 новых трамваев украинского производства. Их изготовила компания "Татра-Юг".

Источник: фейсбук-страница "Татра-Юг"

Компания доставила в Александрию все 15 трамвайных вагонов и завершила обязательства, предусмотренные контрактом.

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Трамваи для египетского города разрабатывали по индивидуальным требованиям заказчика. Все для того, чтобы транспорт был приспособленными к особенностям местной инфраструктуры города и климата.

Выполнение этого контракта, многочисленные положительные отзывы, поддержка правительства Египта – это важные показатели надежности и качества трамваев нашей компании,

– отметили в "Татра-Юг".

"Для нас гордость – быть частью обновления одной из старейших трамвайных систем мира", – говорится в сообщении на фейсбук-странице компании.

Что следует знать о контракте "Татра-Юг"? О поставке украинских трамваев в Александрию договорились еще в феврале 2017 года. "Татра-Юг" обошла в тендере компании из Швейцарии, Китая и Италии.



1 из 15 вагонов доставили в Александрию только в 2019 году. К задержке привело то, что египетская сторона долго не вносила предоплату.

Современный трамвай от "Татра-Юг"

Украинская компания разрабатывает низкопольный трамвайный вагон нового поколения. Работа над ним уже почти завершена. Тестировать новый вагон, скорее всего, в Киеве.