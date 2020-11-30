Одесский школьник Михаил Чумаченко в 14 лет разработал разумную светодиодную маску Qudi Mask. Парень утверждает, что это – первая в мире эмоциональная маска.

Qudi Mask реагирует на движения головы, открывает рот во время разговора и может показывать различные анимации. Об этом Чумаченко рассказал в интервью изданию Dou.

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Одесит увлекся программированием еще в 12 лет. В 14 – начал работать над собственным стартапом. Сейчас парню 16 и он продолжает развивать собственное дело.

С чего все началось

Когда Михаилу было 12, он начал изучать программирование в IT2School. Сначала его не слишком интересовало новое занятие, но все изменилось после первых реализованных проектов.



Юный программист Михаил Чумаченко / Фото Dou

Благодаря упорному труду парень попал в Atom Space – образовательное пространство для подростков. Там он встретил много единомышленников, которых интересовала IT-сфера.

Как появилась Qudi Mask

Неожиданно, но изобретение парня связан другим увлечениям. С 12 лет он занимается брейк-дансом, где танцоры пытаются выделиться среди других – для этого выбирают яркие и необычные аксессуары.

Я хотел как-то подчеркнуть свой стиль на фоне всех брейк-дансеров. Сначала носил обычную тканевую маску. А потом решил, что могу сделать что-то оригинальное, ведь занимаюсь еще и программированием,

– отметил Чумаченко.

Так появился первый прототип Qudi Mask. Маска была максимально проста: имела лишь 30 пикселей. Основной ее блок питания был в кармане, туда шел провод. Михаил увидел, что маска нравится людям, поэтому решил развивать и совершенствовать эту идею.

Что умеет умная маска

Основная задача Qudi Mask – привлекать внимание к тому, кто ее носит. "На вечеринке, в толпе, во время съемки видеоклипов. Можно выводить на нее логотип своей компании или писать что-то, то есть рекламировать себя", – пояснил одессит.

С помощью встроенного LED-экрана на нее можно вывести более 15 анимаций. Если пользователь разговаривает, маска открывает рот под речь. Кроме этого, она реагирует на движение головы. Если качать головой из стороны в сторону, появится надпись "Нет", если кивать – тогда "Да".

Юный изобретатель демонстрирует, как работает Qudi Mask: смотрите видео

Есть специальные программы как для Android, так и для iOS. Каждый пользователь сможет настроить Qudi Mask, учитывая свои индивидуальные пожелания.