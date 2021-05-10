Розробили 3D-принтер, який друкує предмети з тирси

Американська компанія Dekstop Metal представила нову систему під назвою Forust, яка використовує тирсу для тривимірного друку дерев'яних предметів. Вони мають структурну міцність, подібну до звичайного різьбленого дерева.

Пристрій розробив Ендрю Джеффрі спільно з командою дослідників з Desktop Metal. Система друкує тверді предмети застосовуючи тонку тирсу.

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За словами розробника, команда розпочала свою діяльність у 2019 році. Головна мета – використання тирси для створення стійких виробів з дерева. Зауважують, що рішення покликане допомогти врятувати ліси від вирубки.

Як це працює

Система працює подібно до струменевого принтера – вона розбризкує в'яжучий засіб на шар тирси, внаслідок чого утворюється твердий цілісний матеріал. Після того, як процес завершився, виріб можна відшліфувати та обробити, як і звичайне дерево.

3D-принтер, який друкує предмети з тирси / Фото Desktop Metal