Пристрій розробив Ендрю Джеффрі спільно з командою дослідників з Desktop Metal. Система друкує тверді предмети застосовуючи тонку тирсу.

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За словами розробника, команда розпочала свою діяльність у 2019 році. Головна мета – використання тирси для створення стійких виробів з дерева. Зауважують, що рішення покликане допомогти врятувати ліси від вирубки.

Як це працює

Система працює подібно до струменевого принтера – вона розбризкує в'яжучий засіб на шар тирси, внаслідок чого утворюється твердий цілісний матеріал. Після того, як процес завершився, виріб можна відшліфувати та обробити, як і звичайне дерево.

3D-принтер, який друкує предмети з тирси / Фото Desktop Metal