Псевдосупутник Airbus Zephyr досяг рекордної висоти: цифра вражає

Псевдосупутниковий безпілотник Zephyr S встановив новий рекорд висоти для безпілотної повітряної системи у своєму класі – 23 915 метрів. Стратосферний дрон компанії Airbus здійснив два польоти загальною тривалістю 36 днів.

Досягнення зафіксоване у небі над Аризоною. Наступний крок – отримання дозволу Федерального управління цивільної авіації США на польоти всередині США.

Теж цікаво Японська авіакомпанія введе квиток "ол інклюзів" менше ніж за 200 доларів

Що відомо

Випробувальні польоти системи High Altitude Platform System (HAPS) мали на меті перевірити:

транспортування різних вантажів; маневровість у стратосфері та утримання станції над точками на землі; систему оптичного спостереження за Землею компанії Zephyr (OPAZ) для потокової передачі даних;

Про дрон Zephyr S

найбільший з лінійки Zephyr;

вага – 75 кілограмів;

розмах крил – 28 метрів;

може нести корисне навантаження до 5 кілограмів;

літає на висоті понад 21 кілометр;

оснащений літій-іонними акумуляторами Amprius загальною вагою 24 кілограми;

здатен перебувати у повітрі до 26 днів.

Головним замовником Zephur є ​​Міністерство оборони Великобританії, яке розглядає розробку як потенційну псевдосупутникову платформу для командно-управлінських функцій. До прикладу, якщо канали супутникової передачі даних будуть втрачені, загін дронів зможе місяцями кружляти над районом для підтримки зв'язку та розвідки.