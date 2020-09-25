Студенти школи міських проєктів "Урбанина" представили варіант реконструкції Вокзальної площі у Києві. Вони пропонують створити комфортну зону для пішоходів, озеленити територію та забезпечити швидкий доступ до громадського транспорту.

Автори проєкту переконані, що їх ідеї дозволять перетворити Вокзальну площу на головний транспортний вузол столиці, пише "Урбанина". До теми Як виглядатиме Бесарабська площа в Києві після реконструкції: фото Зміни для транспорту Студенти вважають, що вздовж Вокзальної площі потрібно додати доріжки для велосипедистів, крім цього – спорудити велопарковку. А також повернути на площу трамвай та відкрити другий вихід зі станції метро "Вокзальна".

Автори проєкту пропонують дозволити в'їзд з вулиці Симона Петлюри лише для громадського транспорту. Це зможе частково розв'язати проблему заторів на вулицях Жилянській та Льва Толстого.

Проєкт реконструкції Вокзальної площі Києва / Ілюстрація "Урбанини" В "Урбанині" також пропонують продовжити вулицю Старовокзальну та трамвайний маршрут вздовж залізничних колій. А крім цього – об'єднати її з виїздом на вулицю Льва Толстого. Озеленення площі Через недостатнє озеленення площа перегрівається в літню пору року та продувається вітрами взимку. Тому там, де зазвичай збирається дощова вода, архітектори хочуть висадити рослини. Окрім практичності, це ще й додасть естетики, вважають вони.

Проєкт реконструкції площі передбачає озеленення / Ілюстрація "Урбанини" Вздовж вулиці Симона Петлюри спроєктували бульвар, він має поєднувати Вокзальну площу з Ботанічним садом. Всередині смуг громадського транспорту пропонують додати сквери з відкритим ґрунтом, а вздовж основних пішохідних маршрутів – алеї з деревами Громадський простір На думку студентів, окремі території вокзалу повинні мати чіткі функції. Велика пішохідна площа може стати комфортним громадським простором. На зупинках транспорту пропонують встановити спеціальні навіси, де б можна було сховатися під час поганої погоди.

Два великі квартали пропонують розділити на вдвічі менші – розміром приблизно 150 на 150 метрів. Їх, вважають архітектори, треба наповнити змішаною комерційною та житловою забудовою, створенням громадських місць та нових міжквартальних зв'язків.

Продовження Старовокзальної вулиці, нові зв'язки та будівлі /Ілюстрація "Урбанини"