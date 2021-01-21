Найближчим часом Уряд займатиметься підготовкою та затвердженням Державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України до 2030 року.

Безперечно, в умовах пандемії COVID-19 доволі складно наперед планувати видатки та оцінювати можливості виконання тих чи інших досліджень. На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" наразі впроваджують довготривалі дослідницькі програми, відбувається ремонт та модернізація станції. Зауважують, що ці роботи мають виконуватися неперервно.