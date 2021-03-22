На Прикарпатті створять 10 нових 3D-турів для туристів: де саме

Як альтернатива реальній мандрівці на тлі пандемії туристів все більше цікавлять віртуальні маршрути. На Івано-Франківщині незабаром запустять 10 нових 3D-турів.

Проєкт мають намір реалізувати вже у 2021 році. Таку інформацію оприлюднив Віталій Передерко, керівник відділу туризму Івано-Франківської ОДА.

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Перед тим, як обрати об'єкти для створення 3D-турів, були проведені відповідні консультації з територіальними громадами та місцевими гідами.

Де створять віртуальні маршрути:

церква Благовіщення Пречистої Діви Марії, Коломия;

собор Святого Воскресіння, Івано-Франківськ;

костел Різдва Діви Марії, Долина;

церква Успіння Пресвятої Богородиці, село Гвізд;

церква Преображення Господнього, село Спас;

церква Воздвиження Чесного Хреста, село Микитинці;

церква Різдва Пресвятої Богородиці, село Рожнів

музей етнографії та екології Карпатського краю, Яремче;

історико-краєзнавчий музей культури та побуту Бойківщини, село Цінева

полонина Борсучина.

Мальовничий 3D-тур на Херсонщині

Зауважимо, що погуляти віртуально можна й на Херсонщині, а саме – помилуватися мальовничим Генічеським озером, яке відоме завдяки своєму рожевому відтінку.

Для цього розробили 3D-панорами з надвисокою деталізацією – на 240 мегапікселів. Зйомки проводили на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря.