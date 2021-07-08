У порту Польщі вигрузили багато військової техніки зі США: потужне відео

У порт польського Гданська доставили військову техніку 1-ї піхотної дивізії армії США. Для її транспортування використали судно Endurance.

Це відбулося у рамках операції Atlantic Resolve, що перекладається з англійської як "Атлантична рішучість". Техніка прибула з військової бази Форт Райлі у Канзасі.

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Для перевезення скористалися автомобілевозом Endurance. Його довжина сягає 264,6 метра, ширина – 32,3 метра, а повна вантажопідйомність – майже 50 тисяч тонн.

Судно привезло, зокрема, важку військову техніку, серед неї – танки. Аби вигрузити все це у польському порту, знадобилося кілька годин. Адміністрація порту показала цей процес.

Американську техніку вигружають у Гданську: дивіться відео



Попередній раз судно-автомобілевоз привозило військову техніку зі США у жовтні 2020 року. Тоді із судна вигрузили близько 400 її одиниць – також у рамках операції "Атлантична рішучість".

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Цю операцію США розпочали у 2014 році – після того, як Росія окупувала український Крим. Американці у відповідь на агресію Кремля розміщують своїй війська у різних країнах Європи. Мовиться про посилення повітряного, наземного й військово-морської присутності НАТО в регіоні Центральної та Східної Європи.