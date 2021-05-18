NewNew - дітище підприємниці з Лос-Анджелеса Кортні Сміт. Додаток, який все ще перебуває на стадії «бета» або попередньою версією, описує себе як «людський фондовий ринок, на якому ви купуєте акції життя реальних людей, щоб контролювати їх вирішення і стежити за результатами».

Для багатьох з нас це звучить трохи зловісно, ​​але насправді насправді набагато менш тривожно. Він спрямований на те, що він називає "творцями" - письменниками, художниками, музикантами, модельєрами, блогерами тощо.

Він розроблений як спосіб більш тісної взаємодії зі своїми шанувальниками або послідовниками, ніж в інших соціальних мережах, і, що важливо, для монетизації зв'язку з цим.

Коли так званий творець створює обліковий запис NewNew і привертає передплатників, йому або їй пропонується попросити їх за допомогою відеокліпів проголосувати за критеріями як своєї роботи, так і особистого життя.

Г-н Вонг, який пише художню літературу на веб-сайті та в додатку Wattpad, також використовував голоси NewNew, щоб вирішити, про якому жанрі писати далі, а також імена персонажів і розвиток сюжету.

Кожен раз, коли проводиться голосування, творець отримує гроші за вирахуванням нерозкритою комісії NewNew.

Творець ставить запитання і на вибір два варіанти відповіді. Їх послідовники можуть голосувати і можуть платити за це стільки разів, скільки захочуть. Вони не отримують свої гроші назад, незалежно від того, яким буде результат.

На додаток до голосування послідовники також можуть доплачувати - від 20 доларів - щоб попросити творця NewNew зробити що-небудь на свій вибір, наприклад, назвати персонажа в книзі в його честь. Але творець може відхилити всі ці «ставки», і якщо вони це зроблять, то передплатнику не доведеться розлучатися з грошима.

Все почалося з того, що письменник Брендон Вонг недавно не міг вирішити, що замовити на винос. Він попросив своїх підписників у додатку для соціальних мереж NewNew вибрати за нього.

Ті, хто хотів взяти участь в дилемі з вечерею 24-річного хлопця, заплатили 5 доларів (3,50 фунта стерлінгів), щоб проголосувати в опитуванні, і більшість проголосувала за те, що він повинен піти за корейської їжею, і це було те, що він купив.

Я не міг вибрати між китайським або корейським, тому це було дуже корисно, - каже пан Вонг, який живе в Едмонтоні, Канада. «Я також використав опитування NewNew, щоб вирішити, який одяг мені надіти в цей день, і багато іншого.

«Я приєднався ще в березні і відправляю [опитування] три або чотири рази на тиждень. Зараз у мене більше 1700 голосів ».