Картинна галерея у під'їзді: одесит потратив 30 тисяч євро на креативний проєкт – фото
Джеррі Глікштейн – 74-річний одесит, який після тривалого перебування за кордоном повернувся до рідного міста. Йому не сподобався благоустрій будинку, в якому він живе, тож чоловік взявся його покращувати.
Глікштейн народився у будинку на вулиці Гоголя, впродовж тривалого часу подорожував та жив за кордоном. Та у 2010 році врешті вирішив повернутися, повідомляє "Думская".
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Стан під'їзду у батьківському будинку шокував чоловіка. Спочатку він полагодив світловий ліхтар на даху, поміняв покрівлю. Згодом встановив нові решітки на внутрішніх вікнах у стилі бельгійського ар нуво та відремонтував мармурові сходи.
Мені не подобалося ходити по обшарпаному приміщенню, тож я вирішив це змінити. Всі будинки у різних частинах світу, де я жив, я зробив дуже красивими,
– пояснив Глікштейн.
На його прохання, місцевий художник Юрій Афонін розписав стіни під'їзду картинами. Також у приміщенні встановили годинник з індійського червоного мармуру, його прикрашають різнокольорові шматочки муранського скла.
Як виглядає під'їзд будинку, де живе Глікштейн / Фото видання "Думская"
Всі роботи 74-річний одесит оплатив із власної кишені. Йому довелося потратити на це приблизно 30 тисяч євро, проте чоловік зовсім не шкодує про свій вибір.
"Якби кожен з нас робив хоча б трохи, аби зробити світ навколо кращим, все було б інакше. На жаль, сьогодні люди нічого не бачать далі свого носа", – наголосив одесит.
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