Джеррі Глікштейн – 74-річний одесит, який після тривалого перебування за кордоном повернувся до рідного міста. Йому не сподобався благоустрій будинку, в якому він живе, тож чоловік взявся його покращувати.

Глікштейн народився у будинку на вулиці Гоголя, впродовж тривалого часу подорожував та жив за кордоном. Та у 2010 році врешті вирішив повернутися, повідомляє "Думская".

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Стан під'їзду у батьківському будинку шокував чоловіка. Спочатку він полагодив світловий ліхтар на даху, поміняв покрівлю. Згодом встановив нові решітки на внутрішніх вікнах у стилі бельгійського ар нуво та відремонтував мармурові сходи.

Мені не подобалося ходити по обшарпаному приміщенню, тож я вирішив це змінити. Всі будинки у різних частинах світу, де я жив, я зробив дуже красивими,

– пояснив Глікштейн.

На його прохання, місцевий художник Юрій Афонін розписав стіни під'їзду картинами. Також у приміщенні встановили годинник з індійського червоного мармуру, його прикрашають різнокольорові шматочки муранського скла.

Як виглядає під'їзд будинку, де живе Глікштейн / Фото видання "Думская"



Всі роботи 74-річний одесит оплатив із власної кишені. Йому довелося потратити на це приблизно 30 тисяч євро, проте чоловік зовсім не шкодує про свій вибір.

"Якби кожен з нас робив хоча б трохи, аби зробити світ навколо кращим, все було б інакше. На жаль, сьогодні люди нічого не бачать далі свого носа", – наголосив одесит.

Зверніть увагу! Не всі сусіди Глікштейна оцінили його ініціативи. Зокрема, їм не сподобалося те, що тепер дім приваблює туристів. Деякі навіть погрожували, що "переламають ноги" чоловіку та зіпсують картини.