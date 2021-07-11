В Одесі запустили унікальний каналопромивний автомобіль

В Одесі розпочав працювати сучасний німецький каналопромивний автомобіль. Його придбала філія "Інфоксводоканал" в рамках оновлення автопарку підприємства. За технічними характеристиками транспортний не має аналогів в Україні.

Розробка призначена для профілактичного обслуговування і промивання каналізаційних труб, колекторів діаметром від 150 до 1000 мм, а також аварійного усунення засмічень.

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Про автомобіль

Каналопромивний автомобіль:

розроблений на базі шасі Mercedes;

обладнаний надпотужними італійськими та німецькими насосами;

продуктивність автомобіля становить майже 409 літрів на хвилину;

цистерна вміщує 12 кубометрів (7 кубометрів чистої води і 5 кубометрів для відкачування стоків);

управління процесом промивки здійснюється за допомогою спеціального дистанційного пульта;

роботи можливо проводити на ділянках глибиною до 10 метрів, з урахуванням довжини шлангу 120 метрів.

Як це працює

Комплектація машини дозволяє працювати в комбінованому режимі – в труби під тиском близько 230 бар закачується чиста вода, потужний тиск якої буквально змітає зі стінок колектора забруднення, а потім за допомогою вакуумного насоса збирає їх, немов пилосос. Примітно, що такого потужного тиску води цілком достатньо, щоб підняти воду на гору заввишки 2,3 кілометра.

Ефективність

У компанії зауважили, що новітня спецтехніка встигла зарекомендувати себе безпосередньо в перший день роботи – дозволила повністю замінити ручну працю кількох бригад. Ба більше, автомобіль допоміг усунути засмічення, до яких раніше взагалі неможливо було дістатися.

У найближчому майбутньому компанія збирається придбати іншу техніку: новий підйомний кран, мулососи та екскаватор.