Безпілотник Discovery виробництва компанії "Аеродрон" вилетів з Києва до Харкова й у зворотній бік. Це сталося 29 липня.

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Рекордна відстань доставки безпілотником

У "Новій пошті" також заявили про ще одне вагоме досягнення. Мовляв, це вперше у світі безпілотник пролетів з посилкою відстань у 480 кілометрів. Там наголосили, що інші логістичні компанії досі на таке не наважувалися.

У планах – скоротити час польоту до 3 годин та масштабувати доставку безпілотниками. Зробити її доступною для більшості клієнтів,

– пояснив гендиректор Олександр Бульба.

Компанія вже анонсувала наступний тестовий політ. Він відбудеться у серпні, безпілотник полетить з Києва до Львова.

Хронологія польоту дрона

Дрон вилетів 7:00 з аеродрому "Чайка", що на вулиці Авіаконструктора Антонова у Києві. О 12:00 він прибув на аеродром "Коротич" на Харківщині. У зворотному напрямку літальний апарат стартував о 14:00 й повернувся у столицю вже о 19:00.

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Як відбувається інноваційна доставка

Вантаж з сортувального термінала потрапляє на аеродром, звідти її завантажують у спеціальний відсік безпілотника. Він здійснює політ згідно з запланованим маршрутом. На шляху до місця призначення дрон може розпізнавати та оминати будь-які перешкоди.

За безпілотник впродовж процесу доставки спостерігає апаратор. При потребі він зможе перебрати керування на себе. Зазначимо, що під час тестового польоту разом дрон супроводжував літак.