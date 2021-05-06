У компанії сподівається, що їхній продукт зможе гідно представити себе на ринку альтернативних молочних продуктів. Зокрема – скласти конкуренцію брендам Alpro і Oatly.

Раніше Nestle запускає в Україні продаж продуктів з рослинного м'яса

Веганське молоко під брендом Wunda спочатку продаватимуть у Франції, Нідерландах і Португалії. Ймовірно, що воно надійде у продаж ще у травні або на початку червня.

Згодом новинка з'явиться в інших європейських країнах. У Nestle очікують, що основну частину доходів Wunda будуть приносити супермаркети.

Водночас молоко також мають намір продавати й у ресторанах та кафе. Крім цього, компанія планує взятися за розробку інших веганських продуктів, наприклад – йогурту.

Зверніть увагу! У лютому в Nestle заявили, що працюють над випуском нової лінійки молочного веганського шоколаду KitKat.

Коротко про конкурентів – Alpro й Oatly

Oatly – шведський харчовий бренд. Виробляє альтернативи молочним продуктам з вівса. Основними ринками торгівлі є Швеція, Німеччина та Велика Британія.

Alpro – європейський бренд від компанії Danone. Продає продукти та напої з сої, мигдалю, лісових горіхів, кешью, рису, вівса й кокосового горіха.