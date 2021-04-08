Одна з найстаріших астрономічних обсерваторій України розташована в Одесі. Її відкрили ще у XIX столітті. Досі там працює 100-річний телескоп, у який можна побачити зорі.

Також це єдине місце в Україні, де місцеві фахівці виготовляють телескопи. Як частина кафедри астрономії при Одеському університеті, обсерваторія є базою для наукових експериментів. Тут вивчають рух небесних тіл, проводять астрофізичні дослідження Сонця, планет та зірок, досліджують гравітаційне поле Землі, комети та метеори тощо.

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Історія астрономічних досліджень

Історія астрономічних досліджень українців має глибоке коріння. Символічні зображення й орнаменти, що уособлюють уявлення про Всесвіт, можна знайти на стоянках давніх людей.

У Київській Русі за небесними тілами спостерігали у монастирях, пізніше — у навчальних закладах.

У другій половині XVIII століття в Україні обладнали один із перших астрономічних кабінетів при бібліотеці Києво-Могилянської академії.

Астрономічні обсерваторії створили також при навчальних і наукових установах у Львові, Миколаєві, Києві, Одесі, Харкові, Сімеїзі тощо.

Про заснування одеської обсерваторії

Як портове місто, Одеса потребувала точних навігаційних інструментів та даних для регулювання руху суден. У 1817 році в місті відкрився Рішельєвський ліцей, де був спеціальний клас з топографічними і астрономічними приладами, зокрема й телескопами.

На жаль, відомості про його роботу не збереглися, тому історію одеської обсерваторії пов’язують вже з відкриттям Новоросійського університету в 1865 році, нині Одеський національний університет імені Мечникова.

У 1870-х роках міська влада виділила ділянку під будівництво обсерваторії в урочищі Ланжерон, де на той час був пустир.

Що робили в обсерваторії

Працівники обсерваторії займалися науковою та навчальною роботами, а також виконували певні доручення від міста.

Зокрема, вони звіряли точний час на головних годинниках з результатами спостережень за Сонцем.

Також співробітники обсерваторії стежили за точністю роботи хронометрів на кораблях, які заходили в порт, а геодезичні та астрометричні дослідження дозволяли відстежувати справність компасів і секстантів.

А коли в Одесі з’явилися газові ліхтарі працівники обсерваторії визначали час доби, коли їх потрібно було запалювати і гасити.

З часом робити наукові спостереження в межах Одеси стало складно, адже місто росло і все більше освітлювалося. Тому наприкінці 1950-х років побудували декілька нових спостережних станцій за кількадесят кілометрів від міста, зокрема, у селах Крижанівка та Маяки.



Одеська обсерваторія / Фото Оdessa1

Про виготовлення телескопів

У другій половині XX століття в обсерваторії почали виготовляти телескопи з діаметром дзеркал від 40 до 100 сантиметрів. Для цього український астроном Володимир Цесевич, який на той час очолював установу, зібрав потужну команду. Один з найбільших телескопів, зібраний ними, зараз розташований на території Вигорлацької астрономічної обсерваторії у місті Гуменне в Словаччині.

Наша обсерваторія була єдиною в Радянському Союзі, що сама робила телескопи,

– каже науковий співробітник одеської обсерваторії Осман Шахруханов.

Однак, за словами науковця, теперішнє фінансове становище обсерваторії не дозволяє виготовляти потужні телескопи. Тому працівники майструють невеликі прилади для наукових потреб. А завдяки комп’ютеризації досліджень та міжнародній співпраці Одеська астрономічна обсерваторія має змогу отримувати та аналізувати якісний науковий матеріал.

Найстаріший телескоп

Цінним експонатом обсерваторії є механічний телескоп-рефрактор англійської компанії "Томас Кук і сини", який встановили ще у XIX столітті. Гроші на його покупку в 1886 році пожертвував співробітник медичного факультету.



150-річний телескоп / Фото Ukraїner

Шахруханов розповідає, що на той час це був дуже потужний інструмент для спостережень і практично з цього телескопа й почалась астрономія в Одесі. В архіві обсерваторії досі зберігаються приблизно 4 тисячі фотопластин з цього приладу. На них зафіксовані переважно змінні зірки, комети і астероїди.

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Телескоп перестав бути основним робочим інструментом для науковців у другій половині 50-х років, коли запрацювала спостережна станція обсерваторії у Маяках.



Механічний телескоп-рефрактор англійської компанії "Томас Кук і сини" / Фото Ukraїner

У 2019 році його вдалося відреставрувати і зараз це єдиний телескоп на території обсерваторії, в який можна дивитися, адже у сучасних телескопів немає візуального каналу.

Одеська астрономічна обсерваторія: дивіться відео Ukraїner