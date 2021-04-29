У Миколаєві запускають регулярні пасажирські перевезення річковим транспортом

У місті Миколаїв розпочинають регулярні пасажирські перевезення річковим транспортом. На маршруті курсуватиме пасажирське судно АННА II, розроблене суднобудівною компанією Artel Marine.

Фірма займатиметься річковими перевезеннями на лінії "Каботажний Мол – Мала Корениха". Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

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Зазначається, що перший рейс відбудеться 3 травня, а вартість проїзду становитиме 25 гривень.

Пасажирське судно AННA II / Фото Artel Marine

: Судно AННA II було розроблено та спроєктовано спеціально для пасажирських перевезень за морським і річковим маршрутам. Його спустили на воду у 2016 році. Пасажиромісткість – 90 посадочних місць. Судно здійснює регулярні екскурсійні рейси на острів Джарилгач. Крім того, компанія пропонує оренду транспортного засобу для проведення різноманітних заходів.