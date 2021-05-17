У Миколаєві на верфі "Флагман" спустили на воду нову вітрильно-моторну яхту

На яхтобудівній верфі "Флагман", що базується у Миколаєві, спустили на воду вітрильно-моторну яхту. Судно є новозбудованим.

Довжина яхти становить 24 метри, а ширина – 7,2 метра. Зазначається, що водотоннажність судна становить 75 тонн. Воно побудоване за проєктом Олександра Михайлова.

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Нова вітрильно-моторна яхта, яку спустили на воду у Миколаєві / Фото "Миколаїв – місто корабелів"

Верф "Флагман" – компанія, яка займається будівництвом, переобладнанням та модернізацією яхт. Це парусні та моторні судна, які створені із суднобудівної сталі. На корабельні зібрані професіонали з багаторічним досвідом будівництва яхт, любителі парусного спорту і яхтові капітани. Конструктори розробляють дизайн-проєкти й планування яхт, враховуючи побажання майбутніх власників.