Мапу чоловік розробив, використовуючи сервіс Google My Maps. Ідею втілив у реальність, аби допомогти своїм землякам знайти у місті локації з муралами.

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Колесник прагне, аби "мапа муралів" стала доповненням до вже наявних або нових екскурсійних маршрутів, проведення квестів. Крім цього, вона допоможе відкривати Кривий Ріг й містянам.

Це мають усі великі міста України: Київ, Харків, Львів. Я взяв на себе відповідальність зробити таке й для Кривого Рогу. Отже, дарую місту путівник стінописами Криворіжжя,

– зазначив він.

А почалося все з того, що В'ячеслав побачив у соцмережах фото з муралами на газорозподільній станції. Зробив там селфі – ця світлина стала першою у його колекції, пише "Суспільне".



Мапа муралів у Кривому Розі / Фото з фейсбук-сторінки Колесника

Подальші плани Колесника

Таїсія Артьомова, яка є екскурсоводкою криворізького виставкового залу, підтвердила, що інтерактивну мапу муралів можуть використовувати у вже наявних екскурсійних маршрутах.

Але проводити екскурсії окремо по муралах буде важко, зважаючи на протяжність міста. Можна робити велику екскурсію і звертати увагу на ці об'єкти,

– пояснила вона.

На досягнутому В'ячеслав зупинятися не планує. Далі він хоче доповнювати розділи мапи художніми творами радянського та пострадянського монументального мистецтва.

Чоловік плекає мистецтво у рідному місті. Він також пише вірші, вперше у Кривому Розі організував конкурс поетичного перекладу. Окрім цього, адмініструє електронний буккроссинг у регіоні.

Мурали у Кривому Розі / Фото В'ячеслава Колесника