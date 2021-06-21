Літаки можуть стати майже безшумними: британські науковці придумали спосіб

Британські вчені створили інноваційний матеріал, завдяки якому можна знизити шум авіаційного двигуна. Цього вдасться досягнути завдяки його невеликій вазі.

Мовиться про аерогель з оксиду графену та полівінілового спирту. Працювали над його розробкою науковці з британського університету Бата.

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Цей матеріал, за словами розробників, є фактично найлегшою звукоізоляцією з усіх наявних. Він важить лише 2,1 кілограма на кубічний метр. Саме тому його можна застосовувати для ізоляції авіаційних двигунів.

Як пояснили вчені, інноваційний матеріал допоможе зменшити шум зі 105 децибелів всього лише до 16. Термін його дії аерогелю – до 18 місяців.

Наразі дослідники працюють над оптимізацією аерогелю, аби тепло розсіювалося краще. Це потрібно для економії палива та безпечнішого використання матеріалу.

Подробиці від розробників

Професор Мікеле Мео, який очолює команду розробників, пояснив, що надзвичайно низьку щільність вдалося отримати, використовуючи рідку комбінацію оксиду графену та полімеру, які утворюються зі збитих бульбашок повітря.

На базовому рівні такий метод можна порівняти зі збивання яєчних білків для створення безе. Тобто воно міцне, але містить багато повітря,

– зазначив він.

"Завдяки цьому наш матеріал не має ніяких втрат у вазі або ефективності для досягнення вагомих поліпшень у комфорті та рівні шуму", – додав британський вчений.

Мео прогнозує, що у майбутньому така розробка буде корисною не лише в аерокосмічній галузі, а й у, зокрема, у машинобудуванні.