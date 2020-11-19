В Україні з'явився новий туристичний застосунок – Let's Odesa. Він дозволяє мандрувати вулицями курортного міста та стане у пригоді навіть місцевим мешканцям.

Над програмою працювали у "Грантовому офісі "Одеса 5Т", про це повідомили на сайті міської ради Одеси.

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У додатку можна обрати різноманітні культурні маршрути. Їх туристам (або й одеситам, які хочуть дізнатися щось нове про своє місто) пропонують цифрові персонажі, що уособлюють місцевих мешканців.

Такого персонажа можна обрати відповідно до своїх зацікавлень. Хтось з них, наприклад, проведе вуличками історичної Одеси, а хтось покаже, де знімалися культові фільми. Також у застосунку можна дізнатися про пам'ятки архітектури або ресторани.

Що відомо про застосунок Let's Odesa: дивіться відео

Для користувачів, які планують відвідати Одесу, доступна можливість створити перелік обраних місць. Вони можуть також прокласти маршрут до потрібної локації. Кожне місце має підказки від місцевих жителів.

Застосунок дає можливість у креативний спосіб дізнатися більше про історію, культуру та цікаві місця в Одесі. Зауважимо, що локації, описи та фото у додатку оновлюються щодня.

Довідка. На початку 2020 року проєкт подали на конкурсну програму "Культура. Туризм. Регіони" від Українського культурного фонду. А вже у червні після усіх необхідних процедур була підписана грантова угода.