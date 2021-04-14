Український завод випробував новий дизельний поїзд: з'явилися фото

Джерело:Крюківський вагонобудівний завод
Крюківський вагонобудівний завод склав новий дизельний поїзд. Його вже випробували на маршруті Кременчук – Люботин на Харківщині.
Після низки попередніх випробувань потрібно було перевірити й роботу усіх систем під час руху. Тестова поїздка дизель-поїзда ДПКр-3-002 відбулася 14 квітня.
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О 13:00 потяг проїхав вже 250 кілометрів шляху та зупинився у Люботині. Після цього він вирушив назад до Кременчука. Загальна протяжність маршруту – 500 кілометрів.
Як повідомив керівник випробувань Іван Кутумов, системи управління, опалення, тяга та інші працюють нормально, без жодних зауважень.
Новий дизельний потяг на станції у Полтаві / Фото заводу
Тестова поїздка пройшла успішно / Фото заводу
Команда, яка проводила випробування / Фото заводу
14 квітня потяг проїхав 500 кілометрів / Фото заводу
Джерело: "Вікіпедія"
Це один з найбільших і найстаріших машинобудівних заводів в Україні, має понад 150-річну історію. Розташоване у місті Кременчук, що у Полтавській області.
Це підприємство з повним виробничим циклом – від розробки й виготовлення до постачань готової продукції замовнику з подальшим технологічним обслуговуванням.
Де розташований завод у Кременчуці: дивіться на карті