Крюківський вагонобудівний завод склав новий дизельний поїзд. Його вже випробували на маршруті Кременчук – Люботин на Харківщині.

Після низки попередніх випробувань потрібно було перевірити й роботу усіх систем під час руху. Тестова поїздка дизель-поїзда ДПКр-3-002 відбулася 14 квітня.

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Випробування пройшли успішно

О 13:00 потяг проїхав вже 250 кілометрів шляху та зупинився у Люботині. Після цього він вирушив назад до Кременчука. Загальна протяжність маршруту – 500 кілометрів.

Як повідомив керівник випробувань Іван Кутумов, системи управління, опалення, тяга та інші працюють нормально, без жодних зауважень.



Новий дизельний потяг на станції у Полтаві / Фото заводу



Тестова поїздка пройшла успішно / Фото заводу



Команда, яка проводила випробування / Фото заводу



14 квітня потяг проїхав 500 кілометрів / Фото заводу

Хто взяв участь у першому рейсі:

спеціалісти проєктно-конструкторського управління;

корпусу пасажирського вагонобудування;

технічного контролю підприємства;

старший інспектор-приймальник Укрзалізниці.

Довідка. Це – вже другий дизель-поїзд із контракту 2018 року. Перший передали Укрзалізниці у 2019 році. Загалом угода з УЗ передбачає складання 6 таких потягів.

Коротко про Крюківський вагонобудівний завод

Джерело: "Вікіпедія"

Це один з найбільших і найстаріших машинобудівних заводів в Україні, має понад 150-річну історію. Розташоване у місті Кременчук, що у Полтавській області.

Це підприємство з повним виробничим циклом – від розробки й виготовлення до постачань готової продукції замовнику з подальшим технологічним обслуговуванням.

Де розташований завод у Кременчуці: дивіться на карті