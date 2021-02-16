Пристрій призначений для людей з вадами зору, аби вони могли спокійно пересуватися вулицями та не боятися, що за щось зачепляться. Щоб вони могли відчувати себе такими ж, як і ми,

– відзначає один з авторів розробки Андрій Командирчик.

Пристрій "Кепка для незрячих" / Фото пресслужби Криворізького педуніверситету

Як працює пристрій

"Кепка для незрячих" одягається на голову, пристрій функціонує від батарейок або акумуляторів. Інноваційний девайс працює на основі технології SONAR (Sound, Navigation, Ranging – "Звук, Навігація, Визначення відстані"). Система оснащена 3 ультразвуковими датчиками та 3 вібромоторами. У випадку наближення людини до перешкоди ультразвуковий датчик передає сигнал на вібромотор, який повідомляє про небезпеку за 4 метри. Деталі цього пристрою надрукували на 3D принтері.

За словами розробників, новий пристрій й традиційна палиця, яку застосовують незрячі люди, чудово працюють в тандемі. "Кепка" допомагає "відчути" перешкоду на рівні голови. У свою чергу палиця може попередити про небезпеку на рівні нижньої частини ніг.