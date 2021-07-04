Ізраїльська компанія показала перший серійний електролітак Alice для 9 людей

Компанія Eviation, яка базується в Ізраїлі, показала свій перший серійний електричний літак Alice. Він розрахований на 9 людей. Розробники розраховують, що регулярні комерційні рейси вдасться запустити вже у 2024 році.

Eviation вперше представила новий вигляд повністю електричного літака Alice. Перші льотні випробування проведуть наприкінці 2021 року.

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Вперше ізраїльська компанія представила Alice на Паризькому авіасалоні у 2019 році. Тоді продемонстрували прототип літака, розроблений з нуля.

Що відомо про оновлену Alice

Нова версія електричного літака має T-подібне хвостове оперення. У хвостовій частині літака розташовані 2 гвинти – на відміну від прототипа, у якому їх було 3.

Розробники заявили, що максимальна дальність польоту Alice сягатиме 815 кілометрів, а крейсерська швидкість – 407 кілометрів на годину.



Команда, яка працює над розробкою Alice / Фото Eviation

Засновник компанії Eviation Омер Бар-Йохай висловися про презентацію оновленого літака Alice. Він переконаний, що це – фінальний крок до першого комерційного польоту.



Керівництво ізраїльської компанії / Фото Eviation

Eviation сподівається обслуговувати короткі маршрути. Долати ці відстані без вуглецевих викидів допоможе використання бортових батарей та сучасних рухових установок.