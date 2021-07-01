Компанія DroneUA запускає дронпорти в Україні

DroneUA, що спеціалізується на постачанні безпілотних рішень, розпочинає випробування дронпортів. Це інноваційне рішення, призначене для сфери комерційної безпеки.

Очікується, що у 2022 році з'явиться 200 дронпортів на території України. Крім того, на базі цих систем впроваджуватимуть рішення для кожної галузі, де необхідна допомога, зокрема – сільського господарства й боротьби з рейдерством.

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Про рішення

Дронпорти – це автономні системи, які дають змогу розмістити безпілотники на віддаленому об’єкті та керувати ними дистанційно, або виконувати місії автономно. Вони здатні в автоматичному режимі створювати скрипти обльоту території й запускати той чи інший сценарій реагування у відповідь на порушення периметру, спрацювання сигналізації або прийнявши будь-який інше повідомлення. При цьому, безпілотник може виконувати свої місії як в повному автоматичному режимі, так і в режимі контролю оператором в реальному часі.

Рішення є важливим та ефективним, адже:

забезпечує клієнту можливість покращити якість роботи своєї команди у сфері безпеки та отримати додаткові можливості з реагування на позапланові ситуації; дає змогу скоротити час знаходження персоналу на потенційно небезпечному об’єкті й значно підвищує швидкість реагування – це суттєво знижує ризики для підприємств та територій, що потребують охорони; визначає проблему, оцінює ризики й допомагає координувати наземну команду, навіть поки вона ще перебуває в дорозі; підходить для роботи з найпопулярнішими дронами, представленими на ринку України: безпілотники серії Mavic, Phantom, а також комерційні платформи Matrice 300 від DroneUA, що поєднуються з різними корисними навантаженнями для збільшення діапазону робіт.

Дронпорти тестуватимуть в напрямках публічної безпеки, енергетики та умовах реагування на надзвичайні ситуації. Компанія прагне коректно взаємодіяти з державними органами влади з метою виконання робіт згідно з правилами експлуатації повітряного простору України.