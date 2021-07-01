Компанія DroneUA запускає дронпорти в Україні
Джерело:DroneUA
DroneUA, що спеціалізується на постачанні безпілотних рішень, розпочинає випробування дронпортів. Це інноваційне рішення, призначене для сфери комерційної безпеки.
Очікується, що у 2022 році з'явиться 200 дронпортів на території України. Крім того, на базі цих систем впроваджуватимуть рішення для кожної галузі, де необхідна допомога, зокрема – сільського господарства й боротьби з рейдерством.
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Про рішення
Дронпорти – це автономні системи, які дають змогу розмістити безпілотники на віддаленому об’єкті та керувати ними дистанційно, або виконувати місії автономно. Вони здатні в автоматичному режимі створювати скрипти обльоту території й запускати той чи інший сценарій реагування у відповідь на порушення периметру, спрацювання сигналізації або прийнявши будь-який інше повідомлення. При цьому, безпілотник може виконувати свої місії як в повному автоматичному режимі, так і в режимі контролю оператором в реальному часі.
Рішення є важливим та ефективним, адже:
- забезпечує клієнту можливість покращити якість роботи своєї команди у сфері безпеки та отримати додаткові можливості з реагування на позапланові ситуації;
- дає змогу скоротити час знаходження персоналу на потенційно небезпечному об’єкті й значно підвищує швидкість реагування – це суттєво знижує ризики для підприємств та територій, що потребують охорони;
- визначає проблему, оцінює ризики й допомагає координувати наземну команду, навіть поки вона ще перебуває в дорозі;
- підходить для роботи з найпопулярнішими дронами, представленими на ринку України: безпілотники серії Mavic, Phantom, а також комерційні платформи Matrice 300 від DroneUA, що поєднуються з різними корисними навантаженнями для збільшення діапазону робіт.