Такого ще не було: картину Бенксі можна придбати на аукціоні за криптовалюту

Аукціонний дім Sotheby's виставить на торги одну з картин вуличного художника Бенксі. Оплатити її можна буде криптовалютою – біткойном або ефіріумом.
У Sotheby's підкреслили, що такий спосіб оплати буде доступним вперше в історії великих аукціонних домів. Мовиться про продаж картини Love Is In The Air. Ставки прийматимуть у доларах.
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В аукціонному домі також підкреслили, що це стало реальним завдяки співпраці з Coinbase, однією із найбільших у світі криптовалютних бірж.Довідка. Картину Love Is In The Air ("Любов витає в повітрі") виставлять на торги 12 травня у Нью-Йорку. Її оцінюють у 3 – 5 мільйонів доларів.
Що відомо про мистецький твір
- Це – полотно розміром 90 на 90 сантиметрів, його підписав автор.
- Він зобразив там протестувальника, який кидає букет квітів.
Гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт прокоментував впровадження оплати у криптовалюті. "Що може бути кращою комбінацією для цього, ніж культова картина Бенксі?", – зазначив він.
Що відомо про Sotheby's: найголовніше
Джерело: "Вікіпедія"
- Один із найстаріших аукціонних домів світу. Разом із Christie's займає близько 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату, предметів мистецтва тощо.
- Його історія розпочалася ще у 1744 році. Самуель Бейкер, який заснував компанію, спочатку продавав на аукціонах книжки. Згодом дім розширив сферу роботи.
- У Sotheby's організовують понад 350 аукціонів щороку, більшість проходить у торгових залах в американському Нью-Йорку та британському Лондоні
- Аби оплатити купівлю у Sotheby's можна видати чек, здійснити переказ, використати кредитні карти Visa, MasterCard і American Express, і навіть готівку (проте з обмеженнями).