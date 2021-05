Такого ще не було: картину Бенксі можна придбати на аукціоні за криптовалюту

Аукціонний дім Sotheby's виставить на торги одну з картин вуличного художника Бенксі. Оплатити її можна буде криптовалютою – біткойном або ефіріумом.

У Sotheby's підкреслили, що такий спосіб оплати буде доступним вперше в історії великих аукціонних домів. Мовиться про продаж картини Love Is In The Air. Ставки прийматимуть у доларах.

Раніше Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продають у вигляді NFT

В аукціонному домі також підкреслили, що це стало реальним завдяки співпраці з Coinbase, однією із найбільших у світі криптовалютних бірж.

Що відомо про мистецький твір

Це – полотно розміром 90 на 90 сантиметрів, його підписав автор.

Він зобразив там протестувальника, який кидає букет квітів.

Картину Love Is In The Air ("Любов витає в повітрі") виставлять на торги 12 травня у Нью-Йорку. Її оцінюють у 3 – 5 мільйонів доларів.

Гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт прокоментував впровадження оплати у криптовалюті. "Що може бути кращою комбінацією для цього, ніж культова картина Бенксі?", – зазначив він.

