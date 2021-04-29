Вид приголомшує: у горах Канади відкриють підвісний міст на висоті 130 метрів – відео

У Канаді готуються до відкриття пішохідного переходу Golden Skybridge – найвищого підвісного моста у країні. Він здіймається над каньйоном у Скелястих горах на висоті 130 метрів.

"Небесний міст" розташований неподалік міста Голден у провінції Британська Колумбія. Його мають намір відкрити для відвідувачів вже у червні 2021 року.

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Перехід складається з 2 мостів. Перший, завдовжки 150 метрів, простягається на висоті 130 метрів. А другий, на 10 метрів коротший, на висоті 80 метрів.

З нещодавно побудованих мостів відкривається 360-градусний вид на навколишні гори, а також – на 61-метровий водоспад та річку внизу у каньйоні.

Компанія Pursuit, яка управляє декількома туристичними пам'ятками у регіоні, об'єдналася з місцевими готелями та забудовниками, аби втілити цей проєкт у реальність.

Вони побачили цей шматок землі у цьому чудовому каньйоні, й знали, що це може бути щось, що можна побудувати. Вони отримали натхненням й зробили це,

– зазначив віцепрезидент з маркетингу Марк Хендрік.

Він пояснив, що раніше у міста Голден були досить обмежені можливості для туризму. Тому коли про це питалися мандрівники, доводилося відправляти їх в інші містечка.

Пішохідний перехід Golden Skybridge у Канаді: дивіться відео

Спеціальні пропозиції та ціни

У Pursuit для тих, хто полюбляє активний відпочинок та екстрим, підготували цікаві пропозиції. А саме – 3-кілометрову прогулянку на природі, трос на 1 200 метрів та тандемний трос.

"Все для того, аби ви з коханою людиною або близьким другом могли покататися високо над каньйоном", – зазначив віцепрезидент компанії.

Вхідний квиток на пішохідний перехід Golden Skybridge обійдеться дорослому у 35 доларів. За дитину доведеться заплатити удвічі менше – 17 доларів.