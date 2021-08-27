У Каліфорнії встановлюватимуть сонячні батареї на нові будинки

З 2023 року каліфорнійські забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі та акумулятори в нових комерційних будівлях і деяких багатоквартирних будинках. Відповідний законопроєкт "Енергетичний кодекс 2022 року" ухвалила Енергетична комісія Каліфорнії.

Головна мета – орієнтуватися на "зелені" технології, які є основою спільного шляху вперед. У довгостроковій перспективі рішення сприятиме досягненню цілей щодо клімату та вуглецевої нейтральності.

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На які будівлі розповсюджується закон

готелі;

офіси;

медичні кабінети та клініки;

роздрібні й продуктові магазини;

ресторани;

школи та університети;

громадські місця: театри, аудиторії та конференц-центри.

Крім того, нововведення заохочує використання електричних теплових насосів для обігріву приміщень і води, використання електроприладів і установку зарядних пристроїв для електромобілів.

Будинки глибоко впливають на наше здоров'я, навколишнє середовище та економіку. В майбутньому вони будуть використовувати менше енергії й менше забруднюватимуть навколишнє середовище, залишаючись при цьому комфортними та здоровими,

– зауважив комісар Дж. Ендрю Макаллістер, головний уповноважений з енергоефективності Каліфорнійської енергетичної комісії.

За підрахунками комісії, будинки та підприємства використовують майже 70% електроенергії Каліфорнії, що спричиняє чверть викидів CO2 штату. Нововведення зможе не лише скоротити витрати споживачів на 1,5 мільярда доларів, а й знизити вуглецеві викиди на 10 мільйонів метричних тонн впродовж 30 років. Цей показник еквівалентний "зникненню" з доріг майже 2,2 мільйона автомобілів на рік.