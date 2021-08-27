У Каліфорнії встановлюватимуть сонячні батареї на нові будинки
Джерело:Electrek
З 2023 року каліфорнійські забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі та акумулятори в нових комерційних будівлях і деяких багатоквартирних будинках. Відповідний законопроєкт "Енергетичний кодекс 2022 року" ухвалила Енергетична комісія Каліфорнії.
Головна мета – орієнтуватися на "зелені" технології, які є основою спільного шляху вперед. У довгостроковій перспективі рішення сприятиме досягненню цілей щодо клімату та вуглецевої нейтральності.
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На які будівлі розповсюджується закон
- готелі;
- офіси;
- медичні кабінети та клініки;
- роздрібні й продуктові магазини;
- ресторани;
- школи та університети;
- громадські місця: театри, аудиторії та конференц-центри.
Крім того, нововведення заохочує використання електричних теплових насосів для обігріву приміщень і води, використання електроприладів і установку зарядних пристроїв для електромобілів.
Будинки глибоко впливають на наше здоров'я, навколишнє середовище та економіку. В майбутньому вони будуть використовувати менше енергії й менше забруднюватимуть навколишнє середовище, залишаючись при цьому комфортними та здоровими,
– зауважив комісар Дж. Ендрю Макаллістер, головний уповноважений з енергоефективності Каліфорнійської енергетичної комісії.