Унікальні та перспективні: інноваційні розробки українців, що невдовзі підкорять весь світ

Протягом 30 років незалежності Україна відкрила світові безліч винаходів, які мають практичне застосування у різноманітних галузях життя. Інноваційні ідеї українців мають попит як на вітчизняному ринку, так і за кордоном.

Згідно з даними Українського інституту інтелектуальної власності, станом на 1 липня 2021 року, за період незалежності в Україні запатентовано 128 855 винаходів, 148 021 корисну модель та 44 022 промислові зразки. Редакція Інновації 24 розповідає про сучасні перспективні розробки українців, що невдовзі можуть підкорити весь світ.

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BIOsens

мобільний аналізатор BIOsensвиявлення токсичних сполук у їжі, зменшення викидів CO2сільське господарство, харчові продуктиАндрій Карп'юк

Українська компанія BIOsens розробила прилад для експрес-діагностики продуктів на вміст мікотоксинів. Мобільний пристрій допомагає за 30 хвилин виявити токсичні речовини у польових умовах, без встановлення стаціонарного обладнання чи проведення хроматографічного аналізу в лабораторіях, де такий процес триває близько 6 годин.

Мобільний аналізатор BIOsens / Фото EU4Business

Мікотоксини – токсичні сполуки, які часто містяться у сільськогосподарських культурах та можуть з'являтись під час вирощування чи зберігання продукції. Велика концентрація мікотоксинів у їжі може спричиняти, розвиток імунодефіциту та. ВООЗ та ООН досліджують ці речовини і способи боротьби з ними вже протягом кількох десятків років.

Ті експрес-методи діагностики, які зараз є на ринку, мають похибку від 40 до 50%, в той час, як аналізатор української розробки – близько 35%. Команда працює над удосконаленням цього показника до максимум 10% та міжнародною сертифікацією, щоб повноцінно вийти на ринок.

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До слова, зараз пристрій перебуває на етапі пілотних тестувань та вже має потенційних клієнтів в Україні, Європі, Африці та США. Всі вони – фермери, трейдери, компанії-переробники сировини, фермери-тваринники (перевірка корму на вміст токсичних речовин) та консультанти аграрної галузі. Завдяки розробці винахідник пристрою Андрій Карп’юк увійшов до рейтингу інноваторів Східної Європи New Europe 100.

Українська розробка BIOsens: дивіться відео

Cardiomo

портативний пристрій з гнучкого силікону Cardiomoаналіз показників людського організму, запобігання захворюванняммедицинаРоман та Ксенія Бєлкіни

Портативний пристрій із гнучкого силікону Cardiomo розробило подружжя Роман та Ксенія Бєлкіни. У матері Романа виникли незначні проблеми зі здоров’ям, і він вирішив створити апарат, який дозволяв би оцінити здоров’я близької людини навіть на відстані.

Так з'явився прилад Cardiomo, який кріпиться до людського тіла за допомогою електродів, і цілодобово зчитує електрокардіограму та серцевий ритм, аналізує роботу легенів, частоту дихання і температуру організму.

Портативний пристрій Cardiomo / Фото Cardiomo

Всі дані пристрій передає через Bluetooth на смартфон чи планшет, а штучний інтелект обробляє та аналізує інформацію, повідомляє користувача про найменші відхилення. Засновники наголошують, що Cardiomo здатен попередити близько 40 різноманітних захворювань, зокрема, серцево-судинних, які дуже складно передбачити без постійного моніторингу.

Штучний інтелект аналізує зібрані дані / Фото Cardiomo

Прилад можна носити цілодобово, приймати у ньому душ чи плавати, а заряду акумулятора вистачить на 10 днів. Винаходом українців зацікавились безліч лікарень та компаній у галузі охорони здоров'я, зокрема в Європі. Cardiomo здатен врятувати не одне людське життя.

Винахід українців Cardiomo: дивіться відео 24 каналу

Onipko Rotor

високоефективний вітряк Onipko Rotorвироблення електроенергії навіть при слабкому вітрізелена енергетикаОлексій Оніпко

Унікальні вітряки, які виробляють електроенергію навіть при мінімальній швидкості вітру, винайшов український вчений з Полтавщини, доктор технічних наук Олексій Оніпко. Замість традиційних лопастей у своїх вітряних генераторах наш земляк вирішив використати об'ємні спіралі.

Вітряки мають форму спіралі / Фото Onipko Rotor

На розробку вченому знадобилось 10 років – разом з трьома онуками та сусідами-ентузіастами у своєму дворі він створив унікальний винахід, який перевернув уявлення світу про зелену енергетику.

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Вітряки Оніпка здатні генерувати енергію при швидкості вітру від 0,3 метра за секунду, в той час, коли традиційні вітряки з лопастями потребують швидкість щонайменше 3 метри за секунду.

Українські вітряки набагато енергоефективніші, ніж традиційні / Фото Onipko Rotor

Onipko Rotor зацікавились в Італії, Естонії, Азербайджані, Казахстані та інших країнах. Найбільше уваги розробці українця приділила Німеччина. Однак серійного виробництва поки немає – Олексій готовий надати права на свій винахід іноземцям, лише якщо ті збудують завод з виробництва на території України.

Унікальний вітряк Onipko Rotor: дивіться відео

ADAM

технологія 3D-друку ADAMвиготовлення штучних людських кісток та (у перспективі) внутрішніх органівхірургія, трансплантологія, протезуванняВолодимир Усов та Дмитро Кривошей

Справжнім проривом у галузі ортопедичної хірургії незабаром може стати технологія від засновників українського стартапу Kwambio. Їхній проєкт ADAM вже спричинив фурор за кордоном, хоча в Україні про нього досі знають далеко не всі.

Завдяки технологіям 3D-друку медичні працівники зможуть моделювати та видруковувати кісткові імпланти, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Штучні стерильні імпланти мають властивість саморозсмоктуватись, стимулюють остеогенез (процес відновлення кісткової тканини) і з часом повністю заміщуються природним матеріалом.

Українська технологія ADAM / Скриншот з сайту adambioprinting.com

Українська розробка дозволить у майбутньому обійтись без металевих кріплень під час першої операції з остеосинтезу (заміни та фіксації кісткових уламків), а повторні оперативні втручання, щоб вилучити конструкції, будуть попросту непотрібними. Технологія вже успішно пройшла всі необхідні доклінічні дослідження і з'явиться на ринку у 2022 році.

Технологія ADAM: дивіться відео

RE-leaf PAPER

технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf PAPERзменшити вплив виробництва паперу на довкілляекологія, целюлозно-паперова промисловістьВалентин Фречка

Колись звичайний український школяр, а нині успішний стартапер Валентин Фречка, знайшов спосіб видобувати целюлозу з опалого листя. Замість того, щоб вирубувати ліси, тепер задля виробництва паперу можна використовувати постійно відновлювальний ресурс, який восени просто валяється під ногами.

Екологічна розробка українця / Фото з фейсбук-сторінки Валентина Фречки

Один лише Київ збирає близько 120 тисяч тонн опалого листя щороку, і цього достатньо, щоб RE-leaf PAPER зміг виробити близько 40 тонн целюлози. У травні 2021 року українському стартапу вдалось продати майже 1,5 тонни своїх екопакетів всього за 2 тижні.

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Євросоюз планомірно забороняє одноразовий пластик, та й в Україні вирішили відмовитись від неекологічних торбинок. Коли RE-leaf PAPER пройде сертифікацію в ЄС, український папір з опалого листя неодмінно підкорить світ.

Український папір з опалого листя: дивіться відео