Hyundai представила робота-хостес: що відомо про розробку

В умовах пандемії COVID-19 фізичне дистанціювання набуває все більших масштабів. Сьогодні світ стрімко розвивається в напрямку максимально безконтактної сфери послуг. Так, компанія Hyundai розробила інтерактивний робот-гуманоїд DAL-e для обслуговування клієнтів.

Джерело: New Atlas

Пристрій DAL-e презентували у виставковому залі Hyundai (Сеул) в межах пілотного проєкту. Робот покликаний виконувати функцію хостес – зустрічати та супроводжувати клієнтів.

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Hyundai представила робота-хостес / Фото Hyundai Motor Group

Робот-хостес DAL-e: що відомо

Висота робота DAL-e становить 1,16 метра, а вага – 80 кілограмів. Він має дві руки для жестів та поворотну головку з анімованими очима на відеоекрані. DAL-e рухається за допомогою чотирьох моторизованих всеспрямованих коліс.

Робот оснащений вбудованими камерами та системою розпізнавання обличчя. Так, DAL-e здатний ідентифікувати покупців, які заходять у магазин, та прямувати до них. Пристрій може залучати клієнтів до розмови та відповідати на запитання про товари чи послуги, адже у нього вбудована система розуміння та синтезу мовлення. Крім того, клієнти можуть самостійно використовувати вбудований інтерфейс сенсорного екрана робота.

Ба більше, якщо робот помітить, що клієнт не вдягає маску під час входу до магазину, він нагадає про індивідуальні засоби захисту в умовах пандемії коронавірусу.

Представники Hyundai відзначають, що незабаром має відбутися широкомасштабне впровадження робота в інших дилерських центрах, зокрема тих, які належать Hyundai Kia.