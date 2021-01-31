Hyundai представила робота-хостес: що відомо про розробку
В умовах пандемії COVID-19 фізичне дистанціювання набуває все більших масштабів. Сьогодні світ стрімко розвивається в напрямку максимально безконтактної сфери послуг. Так, компанія Hyundai розробила інтерактивний робот-гуманоїд DAL-e для обслуговування клієнтів.
Джерело: New Atlas
Пристрій DAL-e презентували у виставковому залі Hyundai (Сеул) в межах пілотного проєкту. Робот покликаний виконувати функцію хостес – зустрічати та супроводжувати клієнтів.
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Hyundai представила робота-хостес / Фото Hyundai Motor Group
Робот-хостес DAL-e: що відомо
Висота робота DAL-e становить 1,16 метра, а вага – 80 кілограмів. Він має дві руки для жестів та поворотну головку з анімованими очима на відеоекрані. DAL-e рухається за допомогою чотирьох моторизованих всеспрямованих коліс.
Робот оснащений вбудованими камерами та системою розпізнавання обличчя. Так, DAL-e здатний ідентифікувати покупців, які заходять у магазин, та прямувати до них. Пристрій може залучати клієнтів до розмови та відповідати на запитання про товари чи послуги, адже у нього вбудована система розуміння та синтезу мовлення. Крім того, клієнти можуть самостійно використовувати вбудований інтерфейс сенсорного екрана робота.
Представники Hyundai відзначають, що незабаром має відбутися широкомасштабне впровадження робота в інших дилерських центрах, зокрема тих, які належать Hyundai Kia.
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