"Нам не до лампочки": у Харкові екобус збиратиме небезпечні відходи

На дороги Харкова виїде екобус, який збиратиме відпрацьовані лампи, батарейки, а також ртутні термометри. Він почне свою роботу вже 1 червня.

Відповідна ініціатива отримала назву "Нам не до лампочки". Про це повідомив Юрій Суярко, який очолює комунальне підприємство "Муніципальна компанія поводження з відходами".

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Проєкт реалізовують спільно з громадською організацією "Добра воля". У його рамках вже придбали екобус та 10 стаціонарних контейнерів для відходів.

2 такі контейнери встановили біля Шевченківської та Холодногірської райадміністрацій. Інші скоро з'являться біля ЦНАПів та у супермаркетах.

Маршрут екобусу охоплюватиме всі райони Харкова. Під час його формування обирали адреси, яких не охоплюють стаціонарні пункти, що приймають небезпечні відходи.

Як курсуватиме екобус:

з вівторка по п'ятницю – з 11:00 до 18:00 (у спальних районах);

у суботу – з 8:30 до 15:30 (на місцевих ринках).

Де утилізуватимуть відходи

Ртутні термометри утилізовуватимуть на спеціальних заводах в Україні. Батарейки відправлятимуть на утилізацію до Польщі або Словаччини.

Водночас енергоощадні та трубчаті лампи мають намір знешкоджувати безпосередньо на підприємстві "Муніципальна компанія поводження з відходами".