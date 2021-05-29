Відповідна ініціатива отримала назву "Нам не до лампочки". Про це повідомив Юрій Суярко, який очолює комунальне підприємство "Муніципальна компанія поводження з відходами".
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Проєкт реалізовують спільно з громадською організацією "Добра воля". У його рамках вже придбали екобус та 10 стаціонарних контейнерів для відходів.
Маршрут екобусу охоплюватиме всі райони Харкова. Під час його формування обирали адреси, яких не охоплюють стаціонарні пункти, що приймають небезпечні відходи.
Як курсуватиме екобус:
- з вівторка по п'ятницю – з 11:00 до 18:00 (у спальних районах);
- у суботу – з 8:30 до 15:30 (на місцевих ринках).
Де утилізуватимуть відходи
Ртутні термометри утилізовуватимуть на спеціальних заводах в Україні. Батарейки відправлятимуть на утилізацію до Польщі або Словаччини.
Водночас енергоощадні та трубчаті лампи мають намір знешкоджувати безпосередньо на підприємстві "Муніципальна компанія поводження з відходами".