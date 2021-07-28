Екоактивісти вже прибрали 3 із 4 сміттєвих островів, що перегородили русло Уд. Разом вони виловили майже 70 тонн скла і пластику.

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На допомогу річці

Річка Уди роками потерпає від забруднення. Туди скидають свої відходи кілька підприємств, через що утворилися справжнісінькі сміттєві затори довжиною у 300 – 350 метрів.

Коли я вперше сюди прийшов, я був шокований тим, що побачив. Річка від берега до берега була повністю вкрита півметровим шаром сміття, а води навіть не було видно. Подекуди на сміттєвих горах вже почали рости кущі. На місці стояв характерний звук потріскування пластику,

– розповів 24 каналу місцевий екоактивіст та організатор акції "Чисті Уди" Артем Приходько.

Він зрозумів, що треба щось терміново робити з цим плавучим смітником. Тож Артем кинув клич про допомогу на своїй сторінці в інстаграмі і вже 15 травня на перший суботник приїхало приблизно 100 людей, які здебільшого були з Харкова.

Волонтери працювали увесь день і за цей час не змогли розчистити навіть один сміттєвий острів. Тому люди вирішили зустрічатися там щосуботи.

Очищення Уд

Спочатку активісти розчищали Уди самотужки, але згодом до них долучилися ОДА та водолази ДСНС. Сміття збирають як на човнах, так і вбрід із сачками та кошиками. Його одразу сортують та здають на перероблення.

За 10 разів людям вдалося розібрати 3 із 4 завалів. Як зазначив Приходько у фейсбуці, лише на третій острівець пішло 6 суботників, 200 волонтерів і всього 42 гривні витрат. Зате вдалося розчистити 170 метрів річки та вивезли 45 тонн сміття.

Найбільше волонтерів вразило те, що окрім пластикових пляшок у воді було багато медичних відходів, зокрема одноразових шприців та ватних паличок. Про таке злісне порушення екоактивісти повідомили екоінспекцію.

Плани екоактивістів