Сьогодні в умовах однакового асортименту і цін на українському ринку побутової електроніки якість обслуговування стає насправді першочерговим та актуальним пріоритетом, аби залишатися конкурентоспроможними.

Eldorado посилено працювали над новими рішеннями та послугами. Команда мережі підготувала і запустила для своїх клієнтів нові сервіси та провела широкомасштабну роботу з підвищення рівня обслуговування, розповідає НВ Бізнес.

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Магазин нового формату

При розробці нового формату для магазину Eldorado основним завданням було створення моделі відносин з покупцем, яка враховує головні цінності й потреби клієнтів. Так, велику увагу приділили правильній розстановці акцентів в інтер'єрі, де ключову роль, зокрема, було відведено правильному освітленню, яке дозволяє максимально зосередити погляд покупця на побутову техніку і електроніку. Крім того, розміщення техніки за принципом "як вдома" дозволяє покупцеві зрозуміти, як покупка впишеться в інтер'єр.

Ми розробили основні зони в різних частинах магазину: інтернет-зона відразу біля входу, каса і зона Hitechnic в центрі, дитяча та лаунж-зона – поруч з кредитною зоною. Крім того, з’явилася концептуально нова локація – барна стійка, поєднана з бренд-зоною Delonghi, де покупець може відпочити та безкоштовно випити кави. Такий підхід дозволив рівномірно розподілити трафік покупців по магазину і не залишити ні один відділ "холодним", – відзначає Михайло Козлов, директор департаменту роздрібної торгівлі.

Підвищення рівня обслуговування

Головний пріоритет Eldorado – це клієнтоорієнтованість, тож мережа магазинів постійна впроваджує заходи з підвищення якості обслуговування покупців.

Глибинне дослідження, проведено групою Ельдорадо, виявило пріоритети покупців побутової електроніки. Відтак, споживачі очікують на:

Швидке та прозоре обслуговування. Індивідуальний підхід. Якісне знання характеристик товару консультанта. Бажання консультанта допомогти покупцеві у виборі необхідного товару.

Що змінилося?

підхід до клієнта: дистанція, час спілкування, формат ведення бесіди;

презентація товару: консультація онлайн та звична презентація в точці продажу – клієнт може на власні очі побачити саме обраний товар і перевірити його складові, зручність і відповідність заявленому зовнішньому вигляду;

відсутність охорони: відтепер штам в чеку, який раніше проставляла охорона, проставляє касир – обслуговування стало швидшим, а рівень довіри магазину до своїх клієнтів – вищим;

єдиний корпоративний клієнтський підхід: нові стандарти дотримуються усіма співробітниками в кожній торговій точці продажу.

Омніканальний підхід

Для Eldorado важливо надавати однаково високий рівень сервісу в офлайні та онлайні, а також розвивати нові канали взаємодії.

Якщо говорити простими словами, то омніканальність – це об'єднання всіх каналів продажу в єдину систему для того, щоб клієнту було зручно швидко перемикатися з одного виду покупки та спілкування на інший, – пояснює комерційний директор Тетяна Згурська.

Головне завдання для рітейлу – зробити процес покупки максимально простим, мати можливість підлаштуватися під клієнта в різних каналах, комунікувати з ним там, де йому це зручно, дивувати й розважати. Для цього офлайн роздріб і онлайн канали продажів Eldorado працюють в щільній синергії – процес побудований так, щоб покупець легко знаходив потрібний товар або інформацію в будь-якій точці контакту.

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Новий підхід до логістики

Зараз в Eldorado доставка забезпечена за трьома рівнями: 24 години, 48 годин і 72 години. Графіки побудовані за типом розкладу літаків: кожен напрямок відвантажується певний день за суворим розкладом, − повідомляє директор з логістики Тетяна Нігматулліна.

Розробка та реалізація власної служби доставки

Для цієї мети в Eldorado повністю оновили автопарк, автоматизували роботу логістів, провели навчання і забезпечили брендованою формою персонал, а також змінили систему мотивації.

Планування доставки по тимчасових інтервалах

вдалося знизити транспортні витрати на 30%;

з’явилася можливість з максимальною точністю складати маршрути, завантажувати їх в смартфони екіпажів і в режимі реального часу відслідковувати виконання;

вдається прогнозувати можливі збої на маршруті в залежності від трафіку або додаткових чинників;

з'явилася можливысть інформувати покупців про час прибуття товару за вказаною адресою – це дозволило скоротити терміни доставки й істотно зменшити кількість скарг.

Якщо ми починали з рівня задоволеності клієнтів доставкою 60%, то поточний показник не опускається нижче 80% при тому, що кількість доставок продовжує стабільно зростати. Своєчасність доставки на цей час 95%, − пояснює Тетяна.

Розвиток доставки через кур'єрські служби "Укрпошта", "Justin" і поштомати

Це дозволить клієнтам самостійно вибирати зручний і відповідний спосіб отримання товару.

Послуга "доставка день в день"

Ідею реалізовано у тестовому режимі на відкритті нового магазину в ТРЦ Retroville. Наразі ведеться робота над відкриттям двох додаткових регіональних складів в Полтаві та Запоріжжі, які допоможуть значно підвищити рівень сервісу і задовольнити зростаючий попит в цих регіонах.

Компанія Eldorado продовжує удосконалювати власні сервіси як для клієнтів, так і для персоналу, щоб і в майбутньому забезпечувати високі стандарти якості обслуговування. До Нового року планується запуск проєктів, деталі яких наразі не розкривають.