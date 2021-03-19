Енергетична трансформація України – бачення ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко виступив на 4-му Німецько-Українському бізнес-форумі, під час якого підкреслив необхідність більш тісної міжнародної співпраці у таких сферах, як зелена енергетика, технологічні інновації та чистий водень, як ключових для досягнення цілей у боротьбі зі зміною клімату.

У відкритті форуму взяли участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Форум став важливим майданчиком для зміцнення співпраці між Україною і Німеччиною, зокрема, в енергетичному секторі.

Читайте також Як Україні залучити інвестиції для зниження вуглецевого сліду економіки: пояснює ДТЕК

Німецько-Український бізнес-форум / Фото German-Ukrainian Business Forum

У рамках форуму міжнародні експерти, урядовці та бізнес-лідери обговорили ключові пріоритети Енергетичного Партнерства, такі як:

інтеграція енергетичних ринків України до ЕNTSO-E;

підвищення рівня енергетичної безпеки;

декарбонізації економіки;

обмін інноваціями в енергетичних технологіях;

реалізація спільних проєктів у сферах розвитку "зеленої" енергетики;

диджиталізація енергетичної інфраструктури;

створення сучасної енергетичної системи.

Думка експерта

Максим Тімченко взяв участь у дискусійній панелі "Сучасні рішення у сфері енергетики та Green Deal", що була присвячена впровадженню нових технологій та пошуку бізнес-моделей на шляху декарбонізації економік та досягнення кліматичних цілей ЄС та України.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко / Фото ДТЕК

У 2020 році ДТЕК презентував Нову Стратегію ДТЕК 2030, яка чітко визначає нашу мету, – досягнення кліматичної нейтральності до 2040 року. Для реалізації такої амбітної цілі ми використовуємо можливості партнерства та міжнародної співпраці, впроваджуємо інновації та новітні високотехнологічні пілотні проєкти, які трансформуватимуть енергетичний сектор України загалом відповідно до планів Green Deal,

– зазначив Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

Світова енергетика проходить безпрецедентний процес трансформації – від систем використання енергії на основі викопного палива до відновлювальних джерел енергії, таких як вітер, сонячна енергія, біомаса, водень. Україна в цьому процесі має високий потенціал, успіх реалізації якого дозволить зайняти конкурентоспроможне місце на енергетичній мапі світу та підтвердити свій статус, як надійного партнера ЄС. У серпні 2020 року було підписано спільну міжурядову Заяву між Україною та Німеччиною щодо започаткування Енергетичного Партнерства.

Сьогодні ДТЕК є лідером із впровадження інновацій та сучасних технологій в енергетиці України, зокрема:

Системи накопичення енергії / Фото iStock

В рамках розширення енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною, ДТЕК та німецька технологічна компанія розглядають можливість реалізації пілотного проєкту з водневого виробництва на південному сході України, який зараз перебуває на стадії оцінки.