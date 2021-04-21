До 3 місяців без холодильника: як працює нова технологія для зберігання продуктів

Технологія американського стартапу Farther Farms дозволяє продовжити термін зберігання продуктів. Завдяки цьому їжу, яка швидко псується, можна зберігати будь-де на кухні, а не лише у холодильнику.

Новий метод вже випробували на картоплі фрі. Тепер цей товар, який зазвичай продають замороженим, можна зберігати при кімнатній температурі протягом 90 днів.

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В Індії, де мільйони фермерів живуть у злиднях і де щороку на їжу витрачають 14 мільярдів доларів, технологія може допомогти створити нові можливості.

Водночас вона буде корисною і для таких країн як США. Адже рефрижератори та холодильники збільшують як вартість, так і вуглецевий слід їжі.

З чого все почалося

Співзасновник Farther Farms Віпул Саран розробив цю технологію ще у студентські роки. Підприємець виріс у родині фермерів в Індії.

У дитинстві він спостерігав, наскільки складно було постачати продукцію, яка швидко псується (в їхньому випадку – картоплю).

Інфраструктура була мінімальною й дорого обходилася. Тож, навчаючись у Корнелльському університеті, Саран шукав альтернативу.

Він поставив перед собою мету: допомогти локальним фермерам й господарствам оптимізувати доставку та скоротити витрати.

Подробиці про технологію Сарана

При звичайному процесі пастеризації продукт (молоко, наприклад) нагрівається до високих температур, це знищує хвороботворні мікроорганізми.

Натомість технологія Сарана базується на обробці продуктів, які швидко псуються, вуглекислим газом. Для цього продукт спочатку поміщають в упаковку.



Технологія дозволить зберігати продукти довше / Скриншот з відео

Вже після цього піддають обробці вуглекислим газом. При чому, роблять це під високим тиском та при помірно високих температурах.

Розробники наголосили, що інноваційна технологія не передбачає використання штучних консервантів для збільшення терміну зберігання продуктів.

Що кажуть розробники

У подальших планах Farther Farms – попрацювати й над вловлюванням вуглекислого газу, аби можна було використовувати його повторно.

Використовуєчи CO2, ми досягаємо такого ж рівня безпеки, як при традиційній пастеризації молока або інших продуктів,

– запевнив гендиректор Майк Аннунціата.

Й пояснив, що традиційна пастеризація підійде не для усіх продуктів. Адже картопля фрі через високі температури, наприклад, перетвориться у пюре.

Стартап зосереджений на обробці вже готових продуктів, які швидко псуються. Технологію випробують, зокрема, й на вареній курці.