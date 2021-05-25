Ще у вересні 2018 року таку ініціативу втілило місто Дюнкерк, розташоване на півночі Франції. 200 тисячам містян надали безплатний доступ до 18 автобусних маршрутів.

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Ідею втілювали у реальність під керівництвом мера Патріса Вергріте, який має докторський ступінь у міському плануванні. Така політика "оживила" колишній промисловий порт.

Ініціативу профінансовули завдяки невеликому збільшенню податку на бізнес. Серед позитивних наслідків – зменшення викидів вуглецю.

Яким був результат

Кількість пасажирів збільшилась на 60% протягом тижня й вдвічі на вихідних – мовилося про майже 50 тисяч поїздок в день.

48% нових користувачів громадського транспорту у місті заявили, що регулярно користуються ним замість своїх автомобілів.

Що ж очікує на Париж

Думки експертів розходяться щодо того, чи зможе ткае велике місто як Париж повторити модель модель безплатного проїзду в Дюнкерку. Прихильники стверджують, що це:

зменшить викиди вуглецю й забруднення повітря;

знизить навантаження на малозабезпечені сім'ї;

створить стійкішу модель фінансування на майбутнє.

Натомість критики виступають проти, вказуючи на серйозні проблеми, пов'язані з перенесенням політики, перевіреної у малих містах на мегаполіси.

Довідка. У 2013 році естонське місто Таллінн стало першою столицею ЄС, яка здійснила такий перехід. А у 2020 році Люксембург став першою країною, яка запропонувала повністю безплатний громадський транспорт.

Передвиборча кампанія Одрі Пулвар

Одрі Пулвар, яка наразі є заступником мера Парижа, зробила ставку на безплатний громадський транспорт як ключову обіцянку на регіональних виборах.

Вона прагне очолити регіон Іль-де-Франс, де проживає 12 мільйонів жителів та який охоплює 8 французьких департаментів, зокрема й Париж.



Французька політикиня Одрі Пульвар / Фото AFP

Згідно з пропозиціями Пулвар, перехід здійснюватимуть поступово. Спочатку транспорт стане безкоштовним для дітей до 18 років, студентів та безробітних.

А вже згодом ця політика поширюватиметься й на всіх жителів у вихідні. Щодня можна буде їздити у транспорті й не оплачувати проїзд до 2026 року.