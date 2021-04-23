У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай

У Дніпрі розпочали випробування нового трамвая Татра-Юг К-1Т306. Після обкатки він отримає належну сертифікацію.

Новітній низькопідлоговий трамвай високо оцінили експерти. Безперечно, в ході випробувань виявили незначні недоліки, однак вони легко усуваються.

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Що відомо про трамвай

Новітній трамвай модифікації К-1Т306 компанії Татра-Юг виготовили на Південному машинобудівному заводі. Для того, аби вийти на маршрут, трамвай має успішно пройти післязаводські випробування. За вимогами міжнародної сертифікації транспортний засіб має проїхати не менше 1000 кілометрів. Перша експлуатаційна поїздка відбулася на лінії #11. За словами розробників, саме на цій ділянці є можливість перевірити вагон у різних умовах роботи.

У тестовій подорожі взяли участь фахівці заводу-виробника, керівництво КП Дніпровський електротранспорт, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев та генеральний директор заводу Татра-Юг Анатолій Кердивара.