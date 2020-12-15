Українська компанія створює сучасний трамвай: фото, що відомо
У Дніпрі збирають низькопідлоговий трамвайний вагон нового покоління. Він вже майже готовий, аби почати роботу в містах України та за кордоном.
Компанія-виробник "Татра-Юг" найближчим часом проведе усі необхідні випробування, про це повідомляє видання "Пасажирський транспорт".
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Фото, опубліковані у фейсбуці, свідчать про те, що розробники майже завершили свою роботу. Тестуватимуть новий вагон, найімовірніше, в українській столиці.
Трамвай українського виробництва / Фото компанії "Татра-Юг"
Особливості трамваю
Трамвай моделі К1Т306 є повністю низькопідлоговим, він має 3 секції. У першій і третій – 2 широких дверей, тоді як у другій їх взагалі немає.
Розробники обіцяють, що у новому вагоні будуть комфортні сидіння для пасажирів, а також великі вікна – для гарного освітлення і панорамного огляду.
Зауважимо, що вагон виготовляють за стандартами Євросоюзу для європейського ринку. Його спроєктувало українське конструкторським бюро.
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