У Дніпрі збирають низькопідлоговий трамвайний вагон нового покоління. Він вже майже готовий, аби почати роботу в містах України та за кордоном.

Компанія-виробник "Татра-Юг" найближчим часом проведе усі необхідні випробування, про це повідомляє видання "Пасажирський транспорт".

Варте уваги У Львові запускають екологічні автобуси: як вони виглядають – фото, відео

Фото, опубліковані у фейсбуці, свідчать про те, що розробники майже завершили свою роботу. Тестуватимуть новий вагон, найімовірніше, в українській столиці.



Трамвай українського виробництва / Фото компанії "Татра-Юг"

Особливості трамваю

Трамвай моделі К1Т306 є повністю низькопідлоговим, він має 3 секції. У першій і третій – 2 широких дверей, тоді як у другій їх взагалі немає.

Розробники обіцяють, що у новому вагоні будуть комфортні сидіння для пасажирів, а також великі вікна – для гарного освітлення і панорамного огляду.

Цікаво! Нова модель буде обладнана кондиціонерами в салоні та кабіні водія. А пасажири зможуть користуватися USB-портами для зарядки гаджетів та інтернетом.

Зауважимо, що вагон виготовляють за стандартами Євросоюзу для європейського ринку. Його спроєктувало українське конструкторським бюро.