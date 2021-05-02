У Дніпрі робот-хірург DaVinci розмалював писанки й прикрасив паску: відео

Клініка у Дніпрі опублікувала оригінальне привітання з Великоднем. Її працівники виклали у мережу відео, на якому робот-хірург DaVinci займається святковими приготуваннями.

DaVinci розфарбував писанки та прикрасив пасочки. Його філігранними рухами дистанційно керував лікар Сергій Мочайло.

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На яйцях вирішили зобразити яскраві квіткові композиції. Для цього довелося використати 4 баночки з кольоровими фарбами, повідомляє "Фокус".

Мочайлу вдалося створити святкову композицію, яка складалася з оздоблених яєць, плетених гнізд, іграшкових курчат, паски та іншого декору.

На відео, опублікованому у фейсбуці, видно, як робот DaVinci наносить на цукрову глазур кондитерські прикраси, а також оздоблює паску блакитною квіткою.

DaVinci ​готується до Великодня: дивіться відео

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