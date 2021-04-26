Перша в Україні: у Дніпрі представили високотехнологічну машину для видалення аварійних дерев

У Дніпрі з'явилася інноваційна машина, яка призначена для видалення аварійних дерев. Це перший та єдиний в Україні високопродуктивний телескопічний маніпулятор.

Новинка Bobcat TR60.250 забезпечує стійкість, підвищує безпечність та пришвидшує процес видалення дерев. Вона здатна працювати з деревами різної складності.

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Про розробку

Машина з поворотною платформою здатна підіймати вантажі на висоту до 25 метрів. Bobcat TR60.250 оснащена підйомником з виносними опорами. Ключові переваги – можливість працювати у важкодоступних місцях, а також ліквідовувати великогабаритні дерева, зокрема й тополі, без залучення додаткової техніки та людського ресурсу.

Крім того, цей процес тепер займає лише 45 хвилин. Для порівняння, раніше на видалення великого дерева необхідно було витратити до 5–6 годин. Ба більше, відтепер спиляна гілка плавно опускається, не падаючи на асфальт і не завдаючи пошкоджень. Видалене дерево одразу подрібнюється й перероблюється за допомогою сучасної потужної системи. Відтак, ділянка проведених робіт залишається чистою.

Роботою новенької сучасної машини, власне і самим процесом видалення дерева, керує водій-оператор. Техніка розкладається швидко, упродовж 30 секунд: виводиться стріла, фриза підноситься до гілки. Після, пересвідчившись, що захват гілки добрий, її спилюють. У кабіні оператора є екран для чіткого відстежування процесу,

– розповів головний бригадир підрядної організації Роман Нюнін.

У міськраді зауважили, що впродовж року мають намір видалити 2,5 тисячі сухих та аварійних дерев, а натомість висадити 10,5 тисячі нових.

Перша в Україні машина для видалення аварійних дерев Bobcat TR60.250: дивіться фото

Машина для видалення аварійних дерев Bobcat TR60.250 / Фото Дніпровська міська рада