Для активної молоді: у Харкові відкрився сучасний урбан-парк
Джерело:"ГородX"
У Харкові відкрився новий сучасний урбан-парк для спортивної та прогресивної молоді. На території простору є усе необхідне для занять спортом та активного відпочинку.
Салтівський урбан-парк – четвертий і найбільший в Харкові. Його площа становить 1,5 гектара. Майданчик розташований по вулиці Героїв Праці, 60.
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Відкриття
На честь відкриття урбан-парку відбувся масштабний батл представників вуличних культур. Змагання стало четвертим івентом в рамках "Street Culture Games 2021".
Учасники боролися за перемогу в 14 спортивних напрямках: фінгерборд, графіті, воркаут, паркур, брейкинг, бітбокс, стрітбол, стріт-футбол, самокат, BMX, ролерблейдінг, скейтбординг, діджеїнг та вуличні танці.
Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"
Сьогоднішнє відкриття і грандіозне спортивне дійство, яке тут відбувалося, доводить правильність наших ідей, що такий урбан-парк повинен бути, і не один. У багатьох районах Харкова вже є локації, де можна позайматися спортом, відпочити, покататися на велосипеді. Такі місця будуть збудовані в кожному районі,
– зазначив секретар міськради Ігор Терехов.
Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"
Що є в парку
- локації для занять різними видами вуличного спорту: клайбінгом, паркуром, воркаутом, стрітболом, панна-футболом, фрістайлом на самокаті, роликах тощо.
- куточок для малюків, які можуть рухливо проводити час на нових дитячих майданчиках.
Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"