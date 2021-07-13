Для активної молоді: у Харкові відкрився сучасний урбан-парк

У Харкові відкрився новий сучасний урбан-парк для спортивної та прогресивної молоді. На території простору є усе необхідне для занять спортом та активного відпочинку.

Салтівський урбан-парк – четвертий і найбільший в Харкові. Його площа становить 1,5 гектара. Майданчик розташований по вулиці Героїв Праці, 60.

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Відкриття

На честь відкриття урбан-парку відбувся масштабний батл представників вуличних культур. Змагання стало четвертим івентом в рамках "Street Culture Games 2021".

Учасники боролися за перемогу в 14 спортивних напрямках: фінгерборд, графіті, воркаут, паркур, брейкинг, бітбокс, стрітбол, стріт-футбол, самокат, BMX, ролерблейдінг, скейтбординг, діджеїнг та вуличні танці.

Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"

Сьогоднішнє відкриття і грандіозне спортивне дійство, яке тут відбувалося, доводить правильність наших ідей, що такий урбан-парк повинен бути, і не один. У багатьох районах Харкова вже є локації, де можна позайматися спортом, відпочити, покататися на велосипеді. Такі місця будуть збудовані в кожному районі,

– зазначив секретар міськради Ігор Терехов.

Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"

Що є в парку

локації для занять різними видами вуличного спорту: клайбінгом, паркуром, воркаутом, стрітболом, панна-футболом, фрістайлом на самокаті, роликах тощо.

куточок для малюків, які можуть рухливо проводити час на нових дитячих майданчиках.

Урбан-парк у Харкові / Фото "ГородХ"