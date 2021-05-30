Дирижабль на 100 пасажирів: британці працюють над екологічною розробкою

Британський стартап Hybrid Air Vehicles працює над розробкою екологічного транспорту, який допоможе скоротити вуглецеві викиди. Там вже представили концепцію дирижаблю, який вміщатиме до 100 пасажирів.

У Hybrid Air Vehicles розраховують, що їхня розробка зможе замінити літаки, хоча б коли мовиться про польоти на короткі відстані. Втілити ідею в реальність сподіваються до 2025 року.

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Компанія розробила новий екологічно чистий дирижабль через 84 роки після катастрофи "Гінденбурга". Там сподіваються дати "друге дихання" цьому виду транспорту.

Що відомо про катастрофу дирижабля "Гінденбург" Вона сталася 6 травня 1937 року на авіабазі у США. Судно раптово загорілося, коли йшло на посадку, й впало на землю.За 34 секунди дирижабль згорів дотла. На його борту перебувало 97 людей, 35 з них загинули (13 пасажирів та 22 члени екіпажу).



Ця катастрофа стала початком кінця ери дирижаблів та змусила низку країн відмовитися від використання водню у таких транспортних засобах.

На що роблять ставку розробники

Хоч дирижаблі й не такі швидкі як літаки, але володіють іншою перевагою – є екологічнішими. Розробники прагнуть зменшити використання літаків, а отже – й викиди вуглецю.

Адже, як запевнили у Hybrid Air Vehicles викид на одного пасажира сягатиме приблизно 4,5 кілограма. Водночас на реактивному літаку він буде в понад 10 разів більшим.

У компанії також пояснили, що дирижабль можна використовувати для польотів з міста в місто всередині однієї країни або між сусідніми державами.

Британці протистоять кліматичній кризі

HAV навіть анонсувала можливі рейси: Барселона – Пальма-де-Майорка, Осло – Стокгольм, Сіетл – Ванкувер, Ліверпуль – Белфаст.

У Hybrid Air Vehicles наголосили, що їхня розробка – не предмет розкоші. А саме практичне розв'язання проблем, пов'язаних з кліматичною кризою.

Скільки ще ми зможемо дозволяти собі розкіш подорожувати на такі короткі відстані з таким великим вуглецевим слідом?,

– підкреслили там.

Компанія вже домовилася, що постачатиме дирижабль туристичній компанії OceanSky Cruises у Швеції, й продовжує шукати партнерів серед авіакомпаній.

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