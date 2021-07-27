Унікальний та потужний: Da Vinci Dynamics представила новий електромотоцикл

Компанія Da Vinci Dynamics (Китай) представила новий електромотоцикл, який вражає своєю високою технологічністю. Унікальний байк DC100 забезпечує запас ходу на 400 кілометрів та оснащений висококласною електронікою.

Очікується, що електробайком можна буде керувати дистанційно. Тож, ймовірно, буде можливість "викликати" його з парковки, як Tesla.

Цікаво На крок ближче: Jetpack Aviation випробувала летючий мотоцикл

Характеристики електромотоцикла DC100:

антиблокувальна система;

функція повільного руху;

система допомоги при рушанні "під гірку";

автоматичне гальмування при спуску;

мотор-колесо пропонує 137 л.с.;

пікова потужність – 850 Н*м;

за 3 – 4 секунди розганятиметься до 100 кілометрів за годину;

акумулятор на 17,7 кВт*год, який можна зарядити лише за 30 хвилин.

Ба більше, розробники обіцяють, що незабаром електромотоцикл зможе підтримувати самобалансування та їхати за власником. Це вдасться завдяки електронному посиленню руля та шестивісному гіростабілізатору.

Компанія також обіцяє відкрити доступ до коду, аби розробники ПЗ могли створювати та ділитися новими функціями.

Ціна

Базова комплектація електромотоцикла доступна для передзамовлення за 27 500 доларів. Люксова версія (збільшений акумулятор, яскраві блискучі елементи та сидіння з телячої шкіри) коштуватиме близько 90 000 доларів.

Унікальний DC100: дивіться відео